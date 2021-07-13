Боннская система похудения

Боннский суп из сельдерея для похудения обеспечивает выраженный жиросжигающий эффект. Он даёт чувство сытости, хорошо усваивается, содержит довольно много витаминов и питательных микроэлементов. Оптимальная продолжительность «диеты Митчелла» и подобных ей жиросжигающих методик – не более семи дней.

Рождение боннского супа

Согласно одной из распространённых версий, эффективная методика снижения веса разработана специалистами из Бельгии. Польза этого блюда впервые была испытана на больных, страдающих ожирением (в течение предоперационного периода). Результаты получились более чем обнадёживающими. В результате чего, боннский суп вскоре обрёл известность во многих странах мира. Он помог многим людям потерять лишние килограммы и вернуть уверенность в своей привлекательности. Поэтому диета на овощном супе по праву считается одним из самых действенных жиросжигающих методов.

Польза и преимущества боннского супа

Суповая диета подразумевает наличие в меню овощей и фруктов с разнообразным эффектом. Одни из них способствуют нормализации водно-солевого баланса, другие – активизируют сжигание жировых запасов в проблемных зонах, третьи – призваны обеспечить дневную потребность худеющего в таких веществах, как клетчатка и белки.

В чём заключается сельдереевая диета для похудения

Диета на боннском супе активизирует скорость сжигания жировых запасов. Именно поэтому при использовании этой методики гарантирован длительный эффект. Также, диета предполагающая включение в меню супа с сельдереем, сопровождается выведением из тканей избыточной жидкости. Многие продукты, присутствующие в этом блюде, оказывают выраженное мочегонное воздействие.

Полезные свойства сельдерея

Сельдереевые стебли и корневище – пища с «отрицательной» калорийностью. Для усвоения подобной еды организмом затрачивается довольно много энергии. Вследствие этого, растение активно применяется при составлении меню многих действенных методик преображения внешности (например, диета Митчелла, диета на бульоне).

Кроме этого, сельдерей издавна славится своими многочисленными лечебными свойствами. Его польза кратко приведена ниже.

Положительные особенности: Применение в кулинарии уменьшает усталость; повышает работоспособность; уменьшает нервное напряжение. Диета на боннском супе благотворно воздействует на состояние волос и кожи. Стебли растения можно кушать как сырыми, так и варенными, тушёными и жареными. Их семена идеально пригодны в качестве приправы. Поэтому их также можно включать в рацион худеющего.

Сельдерей, состав и калорийность

Полезное растение называют мощным жиросжигателем природного происхождения. Оно богато перечисленными ниже веществами:

органическими кислотами;

моносахаридами;

крахмалом;

минералами;

витаминами (РР, А, Е).

Боннский суп имеет предельно низкую калорийность. Если вы ставите перед собой такую цель, как похудение, обратите внимание на все части этого растения: листья, черешок и корень.

Простота приготовления

Диета на супах привлекательна, прежде всего, простотой рецептуры. Для того чтобы пища была более аппетитной, применяют натуральные специи.

Отличный состав

При составлении меню используются преимущество ингредиенты растительного происхождения. Они богаты пищевыми волокнами, способствующими уменьшению зашлакованности организма. В результате вероятность возникновения запоров (частых «спутников» других экспресс-диет) минимальна.

Калорийность

У блюда боннский суп, калорийность можно назвать рекордно низкой (около 30 ккал на 100 грамм). В такой пище присутствует сравнительно мало белков, в ней не содержатся животные жиры.

Отзывы о диете

На тематических форумах представлено множество вдохновляющих историй о том, можно ли похудеть на суповой диете. Многим людям удалось потерять более 5 кг в рекордно короткие сроки. Кроме того, отмечается и значительно улучшение самочувствия (повышение настроения, ощущение лёгкости во всём теле).

Рецепт боннского супа

Первоначальный рецепт боннского супа для похудения был неоднократно усовершенствован. Наши современники пытаются внести в него нотку оригинальности, параллельно усилив жиросжигающий эффект блюда. При этом наиболее популярными остаются:

классический овощной суп для похудения;

боннский суп с корневым сельдереем

Классический овощной

Самый популярный рецепт боннского супа подразумевает использование:

Сельдерей – 3 черешка; трёх небольших морковок; четырёх головок лука-порея; трёх томатов (некоторые люди кладут в супчик помидорчики черри в собственном соку); 200 граммов брюссельской капусты; двух болгарских перцев.

Технология приготовления боннского супа:

Луковые полукольца обжаривают в растительном масле на сковороде, до того момента, пока они не приобретут золотистый оттенок.

Обжаренный лук перекладывают в кастрюлю и добавляют небольшое количество воды.

Лук оставляют томиться на слабом огне (около 10 минут).

Насыпают мелко нашинкованные сельдерей и овощи.

В кастрюлю доливают воду и доводят до кипения.

Варят блюдо 20 минут.

Солить суп для похудения нежелательно. При соблюдении экспресс-диеты допустимо ежедневное употребление не более двух щепоток соли. Поэтому если суп для похудения получился слегка пресноватым, добавьте немного соли непосредственно в свою порцию. Дополнительно можно украсить свежей петрушкой и зеленым луком.

Суп-пюре с корневым сельдереем

Этот рецепт предусматривает использование тыквы, превращающей боннский суп с корневым сельдереем в блюдо с насыщенным, оригинальным вкусом. При этом необходимы такие ингредиенты:

300 граммов тыквы; 100 граммов сельдереевого корня; морковь; чеснок; картофель и лук-шалот (по одной штуке); щепотка имбиря; льняное масло; щепотка кардамона.

Сначала обжаривают на растительном масле измельчённые морковь и лук-шалот на протяжении двух минут. После этого добавляют мелко нарезанный корень сельдерея. Овощи обжаривают ещё три минуты (при постоянном помешивании). После этого наступает черед картофеля и тыквы. В ёмкость наливают немного воды и доводят до кипения.

После добавления специй и соли суп-пюре готовят ещё пятнадцать минут. За это время кусочки овощей успеют стать мягкими.

Содержимое кастрюли доводят до однородной консистенции при помощи компактного миксера-измельчителя. Затем вливают молоко. На завершающем этапе, суп-пюре доводят до кипения и выключают.

Боннский суп – примерное меню на неделю

Меню диеты с сельдереевым супом на 7 дней грамотно продуманно. Такой рацион позволяет потерять от 4 до 7 кг за неделю. Диета Митчелла по дням, основана на тех же принципах.

Обратите внимание! У многих часто возникает вопрос, можно ли есть суп при похудении без строгих ограничений?

Точный объём порций в большинстве источников не указывается. Но стоит помнить, что растягивание желудка провоцирует постоянное увеличение порций. Это негативно отразится на весе после возвращения к привычному рациону. Поэтому в определении размера порций важна умеренность.

День первый

Меню выглядит таким образом:

завтрак и ужин – БС (боннский суп);

второй завтрак и полдник – яблоко;

обед – несколько кусочков апельсина, БС.

День второй

Второй день диеты на супе из сельдерея также предусматривает довольно строгое меню:

обед и завтрак – БС;

второй завтрак – капустный салат;

полдник – немного пекинской капусты, 1 свежий огурец;

ужин – БС, 160 граммов картошки, запечённой в духовом шкафу.

День третий

Питание в третий день выглядит так:

завтрак – боннский суп и мандарин;

ланч – запечённая груша;

обеденный рацион – БС;

полдник – киви;

ужин – БС, салат капустный.

День четвертый

Рацион четвёртого дня представлен:

завтрак – БС и яблоко;

полдник – молоком нулевой жирности с несколькими ломтиками банана;

обед – БС и яблоко;

ланч и ужин – боннский суп;

День пятый

В пятый день употребляют:

завтрак – БС, томаты-черри;

ланч и ужин – БС;

обед – БС, ломтик филе индейки, приготовленного в пароварке;

полдник – томаты-черри.

День шестой

Рацион шестого дня диеты немного отличается от меню предыдущих:

завтрак – ломтик телятины, сделанной на пару, БС;

ланч и ужин – БС;

обед – лёгкий салат, 100 граммов отварной телятины, БС;

полдник – огурец.

День седьмой

Рекомендованное меню состоит из:

завтрак – БС, маленькая тарелочка отварного риса, свежий помидор;

второй завтрак и ужин – БС;

обед – БС, 150 граммов варёного коричневого риса;

полдник – свежий огурец.

Рецепты блюд с сельдереем для похудения

Чтобы строгое меню стало более сбалансированным, чередуют рецепты супов для похудения (пюреобразные горячие блюда и классические). Дополнительно рекомендован приём витаминно-минеральных комплексов (для восполнения дефицита минералов).

Рецепт приготовления сельдереевого супа

Этот рецепт сельдереевого супа для похудения не отличается сложностью. Он подразумевает использование:

черешкового сельдерея (5 стеблей);

трёх картофелин;

луковицы;

голень индейки;

петрушки;

соли, мускатного ореха.

Рецепт супа из сельдерея для похудения выглядит следующим образом:

Овощи моют, очищают, нарезают соломкой. Голень индейки тщательно промывают проточной водой, обсушивают. Затем варят бульон из голени индейки. Готовую мякоть голени индейки мелко нарезают. В бульон засыпают порезанный кубиками картофель. Овощи необходимо немного обжарить в горчичном масле (не более четырёх минут), переложить в бульон. По готовности, в суп добавляют нарезанное мясо индейки и украшают петрушкой.

Овощной суп-пюре на курином бульоне

На кухне должны иметься перечисленные ниже нехитрые продукты:

три картофелины;

два куриных филе;

0,15 кг корня сельдерея

по две моркови и луковицы;

шафран;

1,5 л воды.

Рецепт приготовления блюда:

Овощи мелко нарезают, предварительно их помыв и почистив. Мясо курицы нарезают большими кусками. Грудку вместе с овощами заливают достаточным количеством воды. Жидкость должна покрывать продукты минимум на 10 мм. Дожидаются закипания бульона, удаляют пену, добавляют пряности. Уменьшают огонь, готовят блюдо ещё 25 минут. Овощи и куриную грудку вытаскивают из бульона. Указанные ингредиенты перетирают в блендере. Затем их смешивают с приготовленным из курицы бульоном (для получения консистенции пюре). Перед употреблением, можно добавить свежую нарезанную зелень.

Некоторых худеющих интересует вопрос: можно ли пить куриный бульон, оставив небольшое его количество до смешивания с овощами. Ответ на него утвердительный. Но рекомендуется проявлять умеренность при употреблении куриного бульона.

Капустный суп со стеблевым сельдереем

Капустный суп для похудения готовят из указанных ниже продуктов:

½ часть кочана капусты;

лука-шалот;

¼ часть головки чеснока;

5 сельдереевых стеблей;

2 морковок небольшого размера;

полтора литра воды;

сока лайма, паприки.

Если диета на капустном супе 7 дней – ваш выбор, приготовление блюда не займёт много времени. Сначала отваривают в немного подсоленной воде морковь и лук, нашинкованные аккуратной соломкой, в течение 7 минут. По прошествии этого времени в суп из капусты кладут сельдерей. Затем блюдо опять доводят до кипения.

На следующем этапе приготовления в бульон засыпают заранее нашинкованную капусту, мелко натёртый чеснок. Огонь при этом уменьшают. Суп из капусты для похудения варят ещё 7 минут. В готовое блюдо добавляют сок лайма. Суп для похудения с капустой заправляют паприкой непосредственно перед подачей на стол.

Суп-пюре из сельдерея со сливками

Чтобы сварить суп-пюре из сельдерея, надо заранее запастись приведёнными ниже продуктами:

2 стебля лука-порея;

¼ часть стандартной упаковки сливочного масла;

0, 25 л сливок 35 % жирности;

2 сельдереевых корня;

1 литр диетического бульона из индейки;

200 мл молока нулевой жирности;

соль – по вкусу;

немного петрушки .

Суп-пюре для похудения готовят по такой схеме:

Предварительно очищенный корень сельдерея нужно аккуратно нарезать маленькими кубиками, нижнюю часть лука-порея – кружочками. В казане растапливают масло сливочное. Затем туда добавляют лук, соль, тушат его до мягкости (около трёх минут). В посуду кладут сельдерей. В ёмкость вливают сваренный из индейки бульон, доводят его до кипения. Огонь убавляют, блюдо готовят ещё 20 минут. Супчик взбивают в чаше блендера, предварительно добавив молоко и сливки. Затем его нужно томить на медленном огне ещё 5 минут. Готовый суп-пюре заправляют солью и кориандром.

Томатный суп с сельдереем

Суп с сельдереем для похудения включает в себя такие ингредиенты:

0,2 кг помидоров;

500 мл куриного бульона;

250 мл томатного сока;

чесночный зубчик;

немного укропа;

сельдерей (0,2 кг);

лук-порей.

Сельдереевый суп для похудения готовят поэтапно:

Лук-порей, чесночный зубчик и помидоры кладут в вместительный казан. Добавляют небольшое количество воды, тушат овощи до готовности. В ёмкость вливают куриный бульон и томатный сок. Необходимо добавить приправы, варить блюдо ещё 15 минут. Суп измельчают в блендере. Блюдо, сваренное на курином бульоне,снова доводят до кипения. В суп для похудения из сельдерея кладут укроп, сметану.

Рыбный суп с сельдереем

Можно сбросить минус 7 килограммов за неделю и на супе из рыбы. Для его приготовления понадобятся:

0,4 кг филе белой морской рыбы;

1,6 литра воды;

листья сельдерея;

молодой зелёный лук;

1 морковь;

шафран;

соль.

Рецепт приготовления блюда приведён ниже:

Сначала занимаются подготовкой рыбы. Небольшие ломтики филе заливают водой, помещают кастрюлю на огонь. Ему дают вскипеть, удаляют пену, варят в течение 6 минут. Рыбное филе нужно аккуратно вытащить. Получившийся диетический бульон, в свою очередь, процеживают. Листья сельдерея, предварительно очищенные морковь и лук аккуратно нарезают. Продукты добавляют в рыбный бульон, кладут в него соль и шафран, варят блюдо ещё 4 минуты. По истечении этого времени приготовленный на обед суп снимают с огня. В блюдо кладут зелень. Затем дают ему настояться под крышкой в течение 10 минут.

Суп-пюре из тыквы №2

Подобная суповая диета – отличный выбор для любителей тыквы. Для приготовления основного её блюда понадобятся:

5 граммов измельчённого имбирного корня;

0,15 кг моркови;

молодой зелёный лук;

0,3 кг тыквенной мякоти;

болгарский перец;

зубчик чеснока.

сельдерей (черешок).

Многие рецепты для похудения не сопряжены с большими временными затратами. Суп-пюре из тыквы, без всяких сомнений, принадлежит к их числу. Сначала надо нарезать большими кубиками:

тыквенную мякоть;

красный сладкий перец;

морковку.

Большие кубики овощей помещают в кастрюльку небольшого объёма, заливают водой. Блюдо надо довести до кипения, варить продукты до готовности. В получившийся овощной бульон отправляют мелко нашинкованные:

лук;

чеснок;

имбирный корень;

сельдерей.

Блюду дают закипеть, взбивают его миксером-измельчителем. Возможно добавление в готовое блюдо укропа и паприки.

Кокосовый суп с луком и сельдереем

Диета на боннском супе предусматривает и более оригинальные рецепты. Можно приготовить блюдо из перечисленных ниже продуктов:

2 моркови крупного размера;

3 черешка сельдерея;

лук-порей (1 стебель);

0,25 л кокосового молока;

400 мл питьевой воды;

сок, выжатый из половины лайма;

имбирный корень (длиной около 2 см);

карри (1/2 десертной ложки);

1/2 чайной ложки соли.

Кокосовый суп предполагает несложный алгоритм приготовления:

Сельдерей и морковку нарезают кубиками, лук-порей – кольцами. В казан добавляют немного воды, овощи тушат до мягкой консистенции. В ёмкость вливают 400 мл воды, кокосовое молоко. Получившуюся смесь доводят до кипения, тушат 3 минуты. Добавляют сок лайма, натёртый имбирь, карри. Блюдо нужно посолить и готовить на медленном огне в течении ещё 3 минут. Если есть явная склонность к острой пище, можно положить в готовый супчик черный или красный перец.

Пряный суп с сельдереем

Боннский пряный суп варят из следующих ингредиентов:

кубик Maggi;

1,3 литра воды;

600 граммов стеблевого сельдерея;

0, 25 кг куриного филе;

2 головки красного лука;

пшеничная мука (2 столовые ложки);

2 чайные ложки карри;

немного сливочного масла.

Важно! Бульонная диета предусматривает замену кубика Maggi одной столовой ложкой оливкового масла.

Пряный боннский суп для похудения готовят по такому рецепту:

Куриное мясо нарезают небольшими ломтиками. Аккуратно нарезают сельдерей и красный лук. Сливочное масло разогревают в казане. В этой же посуде тушат кусочки курицы и овощей. Добавляют карри, через пару минут в ёмкость кладут муку. Готовят бульон из кубика. Затем им заливают кусочки мяса и тушёные овощи, периодически их помешивая. Суп из сельдерея для похудения варят на минимальном огне (до того момента, пока он не приобретёт густую консистенцию).

Диетический суп с брокколи и сельдереем

Лучшие диетические блюда предусматривают наличие минимального количества калорий. К их числу относится и вкусный супчик с болгарским перцем. Для его приготовления необходимы такие ингредиенты, как:

0,25 кг брокколи;

болгарский перец;

лук-шалот (не более трёх штук);

стеблевый сельдерей (200 граммов);

1/3 часть головки чеснока;

чёрный перец (в виде гороха), соль.

томаты 2 шт (среднего размера)

Последовательность действий довольно проста. Сельдереевые стебли нарезают ломтиками, помещают их в кастрюлю с кипятком. Параллельно с этим в кастрюлю добавляют брокколи и полукольца лук-порея. Помидоры очищают от кожуры, режут их аккуратными кубиками. Томаты кладут в бульон (вместе с тщательно измельчённым чесноком). Блюдо варят ещё около четырёх минут, перчат, солят. По готовности, суп оставляют томиться (не доводя до кипения) еще в течении 15-20 минут.

Что нельзя употреблять во время сельдереевой диеты

Употребление алкогольных напитков строго запрещено. Та же ситуация и с кондитерскими изделиями, сахаром и сахарозаменителями. Придётся отказаться также от покупки кваса, сладкой газировки. Худеющим разрешается пить чай и кофе без сахара.

Выход из диеты

Стремительный набор сброшенных килограммов – основное опасение худеющих. Поэтому многие из них интересуются, можно ли борщ в первые дни после окончания диеты, обязательно ли отказываться от наваристого борща и вкусной жареной пищи. В целях предупреждения набора веса в будущем предусмотрены указанные ниже рекомендации:

в первые 2 недели воздерживаются от употребления копчёностей, жирной и жареной еды. Каша из овсяных хлопьев – отличное начало дня. В меню включают и отварную телятину, рыбные котлеты, сделанные в пароварке;

обязательно соблюдение обильного питьевого режима. При возникновении чувства жажды пьют чай без сахара, воду;

показаны и умеренные физические нагрузки. Для поддержания фигуры в тонусе оптимальны пилатес, занятия йогой, утренняя гимнастика;

периодически организуют разгрузочный день (как правило, 1 раз в неделю).

Допустимо и использование различных травяных настоев и отваров:

берут крапивные листья, кору крушины и тысячелистник в равном соотношении. 10 граммов сбора заливают 500 мл кипятка, настаивают полчаса. Выпивают по 100 мл напитка каждое утро, перед едой.

смешивают в одинаковой пропорции берёзовые листья, траву душицы, подорожник. Натуральные ингредиенты заливают 2 литрами крутого кипятка. Приготовленный напиток переливают в наполовину наполненную ванну. Длительность процедуры — 15 минут. Тёплая ванна способствует улучшению самочувствия, уменьшению тревожности и раздражительности;

2 чайные ложки крапивы соединяют с 450 мл кипячёной воды, 1 десертной ложкой семян фенхеля. Натуральное сырье заливают водой, ставят на медленный огонь на 15 минут. Пьют по 70 мл процеженного отвара перед едой;

берут по 10 г измельчённого чабреца и мяты, заливают их прохладной водой, ставят на огонь. После того как чай закипит, его снимают с плиты, настаивают около четверти часа. По истечении этого время напиток процеживают. Мятный чай с чабрецом отличается успокоительным действием, устраняет умственное перенапряжение;

смешивают в равной пропорции цветки пижмы, дубовую кору, полынь. Чайную ложку травяного сбора заливают стаканом крутого кипятка, дают настояться. Натуральный чай имеет горьковатый привкус. Он нормализует пищеварительные процессы, укрепляет иммунитет;

по 15 г сушёных ягод черёмухи и брусники промывают струёй проточной воды, складывают в эмалированную кастрюльку, заливают 400 мл воды. Чай готовят на минимальном огне 5 минут. По прошествии этого времени ему дают настояться (примерно четверть часа). Перед употреблением чай фильтруют. Его пьют натощак. Продолжительность курса определяется в индивидуальном порядке.

Достоинства и недостатки

Суповая диета отличается дешевизной. Приобретение необходимого продуктового набора не будет сильно обременительным для вашего кошелька.

Но, к сожалению, эта методика не лишена и недостатков. Некоторые женщины признаются, что им сложно придерживаться строгих ограничений в питании. Во избежание возможного срыва придётся найти для себя мощную мотивацию.

Ещё один минус методики – запрет на интенсивные спортивные занятия. К числу разрешённых относятся лишь:

кардио на тренажёре;

выполнение гимнастики без отягощений.

Более серьёзная физическая нагрузка нежелательна. Она спровоцирует резкое ухудшение состояния мышечных волокон.

Противопоказания к диете

Боннская диета противопоказана людям, в прошлом столкнувшимся с анорексией. От выбора данного способа снижения веса необходимо воздержаться при патологиях почек, нарушении функций пищеварительных органов. Боннская диета противопоказана и при гипотиреозе.

Отзывы врачей и специалистов

По мнению некоторых специалистов, жёсткая суповая диета может привести к нарушению слаженной работы организма. Она способна причинить вред людям с хроническими патологиями органов пищеварительного тракта. Помните, что безопасная для здоровья диета на боннском супе невозможна без консультации со специалистом.

А вы пробовали худеть на овощных супах? Если да, то поделитесь своим опытом в комментариях!

С уважением к вам, Igor Z.

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